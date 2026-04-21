Свинина и птица занимают 91% в структуре производства мяса в нижегородском АПК

В Нижегородской области за три месяца 2026 года предприятия АПК произвели 54 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. По данным Росстата, это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В структуре мясного производства доля птицы составила 46%, свиней — 45%, крупного рогатого скота — 9%.

Также сельскохозяйственные организации за первый квартал произвели 154 тыс. т молока, что на 2% больше по сравнению с АППГ. Средний надой молока на одну корову достиг 2164 кг, что на 54 килограмма больше, чем в 2025 году.

Производство яиц в первом квартале выросло на 11% — до 314 млн штук.

Андрей Репин