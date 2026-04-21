Экс-министр образования Прикамье примет участие в праймериз «Единой России»

Бывший министр образования Прикамья, советник губернатора Пермского края Раиса Кассина примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает реготделение партии, она подала документы на праймериз для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания по региональной группе Дзержинская №3.

Раиса Кассина возглавляла министерство образования Пермского края с 2012-го по конец 2025 года, и руководила его работой при трех губернаторах Прикамья — Викторе Басаргине, Максиме Решетникове и Дмитрии Махонине. После отставки с должности госпожа Кассина продолжила работать на госслужбе в должности советника главы региона.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.