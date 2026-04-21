Иркутянина осудили на 13 лет за сбор данных о военкомате для разведки Украины

Иркутский облсуд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подсудимому назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс. руб. с ограничением свободы на один год, сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, в июле 2024 года житель Иркутска через интернет-приложение установил контакт с лицом, действующим в интересах разведки Украины. Злоумышленнику предстояло провести сбор сведений о военном объекте на территории города.

Фигурант дела, установили правоохранители, прошел инструктаж и получил географические координаты. Иркутянин сделал фотографии контрольно-пропускного пункта войсковой части, после чего направил изображения куратору. Таким образом, он подтвердил место дислокации объекта и то, что он является действующим.

Александра Стрелкова