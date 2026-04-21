Объем лизинга «Европлана» в деньгах сократился на 12% за первый квартал

«Европлан» (входит в группу Альфа-Банка) с января по март 2026 года закупил и передал в лизинг более 5 тыс. единиц транспорта и техники, что на 9% ниже показателя годом ранее. В денежном выражении объем лизинга компании составил 19 млрд руб. с НДС, снизившись на 12% год к году. Это следует из отчета на сайте «Европлана».

Бизнес «Европлана» в сегменте легковых авто, напротив, вырос по сравнению с первым кварталом 2025-го на 5% — до 8 млрд руб. Среди лидеров продаж — Lada, Haval и Geely. Сегмент коммерческого транспорта и самоходной техники принес «Европлану» 7,9 млрд руб. (-21%) и 3,1 млрд руб. (-28%) соответственно. В сегменте коммерческого транспорта лидируют ГАЗ, Lada и Sollers, самоходной техники — МТЗ (Минский тракторный завод), Lonking и LGCE.

«Европлан», по данным пресс-службы, своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по облигациям в 2,2 млрд руб. Кроме того, компания профинансировала покупку буровой установки для компании нефтехимической и коксохимической отрасли в Кольском районе Мурманской области на 45 млн руб. Для строительной организации в Нижнекамске «Европлан» приобрел 18 минивэнов на 125 млн руб., а транспортным фирмам, работающим по всей стране, передал 17 единиц техники на 180 млн руб.

«Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает физлицам и организациям услуги по покупке и эксплуатации легкового, грузового, коммерческого транспорта и спецтехники. Ключевой продукт компании — финансовый лизинг. За 2025 год в лизинг передано 30 тыс. авто. За всю историю «Европлана» компания провела 172 тыс. сделок. По всей России открыто 92 офиса «Европлана».