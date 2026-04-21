В Астрахани будут судить чиновницу за падение ребенка со сцены

Кировский районный суд Астрахани принял к рассмотрению уголовное дело в отношении директора государственного бюджетного учреждения культуры «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры». Она обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону. По данным сайта суда, поступило дело Алены Кулик, которая возглавляет АОНМЦНК с февраля 2023 года.

Фото: Нина Шевченко

По версии следствия, в апреле 2024 года госпожа Кулик, занимая ответственную должность, знала, что на сцене областного праздника нет защитных ограждений, необходимых для безопасности выступающих, в том числе детей. Однако она не предприняла никаких действий для замены сцены или ее оборудования.

В результате во время выступления детского хореографического коллектива юная участница упала со сцены. Девочка получила травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Астраханский областной научно-методический центр народной культуры зарегистрирован в 1995 году. Центр учреждают региональные минкульт и минимущества.

