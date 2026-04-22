Кредит не одобрен: дифференцированная ставка может привести к потере значительной части ипотечных заемщиков

По прогнозу девелопера UDS, при введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке многим российским семьям с одним ребенком (а таких 55%) придется отложить покупку жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 2025 года условия по семейной ипотеке постепенно менялись. И одной из идей стал переход к разным ставкам в зависимости от количества детей в семье.

Напомним, что пока еще базовая ставка по льготной программе составляет 6% и не меняется при рождении других детей. Однако перед депутатами поставлена задача до 1 июля текущего года проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке. И в настоящее время обсуждаемые условия выглядят так:

ставка 12% – после рождения первого ребенка,

6% – для семей с двумя детьми,



4% – с тремя и более детьми.

«Конечно, при таком нововведении в выигрыше окажутся многодетные семьи, для которых ипотечный кредит станет доступнее, но, увы, их доля невелика, – отметил Михаил Шмыков, коммерческий директор девелопера UDS. – А для значительной части россиян мечты о покупке собственной квартиры, вероятно, так и останутся мечтами: они могут столкнуться с трудностями получения одобрения банка из-за ограничения показателя долговой нагрузки на уровне 80%».

Так, согласно последней переписи населения, среди российских семей с детьми 55% составляют семьи с одним ребенком, 33% – с двумя, а оставшиеся 12% – с тремя и более детьми. Дифференцирование льготных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей может привести к потере части ипотечных заемщиков: те семьи, которые могли позволить себе кредит по ставке 6%, не смогут его получить по ставке 12%.

Для региональных рынков это особенно чувствительно. По данным аналитиков девелопера UDS, в Перми значительная часть спроса сегодня формируется как раз семьями с одним ребенком – теми, кто рассматривает покупку квартиры как стратегическое решение на несколько лет вперед. В таких проектах девелопера UDS, как «Ньютон», «Квартал Ньютон.745» в районе ДКЖ возле Черняевского леса и ЖК «ДНК» в центре Перми, этот спрос уже сформирован. Это покупатели, которые ориентируются на качество среды, инфраструктуру и долгосрочную ликвидность жилья.

Таким образом, рынок сегодня находится в точке, когда привычные инструменты покупки жилья еще работают, но их конфигурация постепенно меняется. Поэтому многие семьи, которые рассматривают покупку квартиры, сегодня предпочитают ориентироваться на действующие параметры программы и принимать решение, исходя из понятных и уже работающих условий.

ЖК «Ньютон.745» Застройщик ООО СЗ «Строитель», ИНН 1841052048. ЖК «НЬЮТОН» Застройщик ООО СЗ ИПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840042424. ЖК «ДНК» Застройщик ООО СЗ «Ньютон» ИНН 1831185271. Проектные декларации – на сайте наш.дом.рф.

ООО "УДС-ПРОЕКТ"