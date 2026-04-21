В Самарской области силовики обнаружили склад бронебойных снарядов

УФСБ РФ по Самарской области задержало жителя Нефтегорска за незаконное хранение и сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств. С 2022 года фигурант он хранил в своем гараже бронебойно-подкалиберные снаряды и иные взрывные устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, оперативники выяснили, что подозреваемый сбыл третьим лицам за денежное вознаграждение ручную противопехотную осколочную гранату Ф-1. Полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ.

Нефтегорский районный суд Самарской области признал фигуранта виновным и приговорил его к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Судебное решение было обжаловано, но апелляционная инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов