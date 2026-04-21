В Кировской области суд взыскал компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних, получивших травмы в образовательном учреждении поселка Лебяжье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Кировской области со школы взыскали компенсации за травмы учеников

В Кировской области со школы взыскали компенсации за травмы учеников

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Первый инцидент произошел в мае 2023 года: первоклассник получил травмы во время конфликта со сверстниками на перемене. В апреле 2024 года ученик третьего класса сломал кисть руки в спортивном зале.

Суд взыскал с образовательного учреждения компенсации в размере 30 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Анна Кайдалова