За хищение плодородного слоя почвы задержаны три предпринимателя из Барнаула

В Барнауле задержаны три коммерсанта, занимавшиеся хищением и реализацией плодородной земли. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы), рассказали в полиции Алтайского края.

По информации регионального главка МВД России, злоумышленники украли с участка, расположенного рядом с аэропортом, более 4500 т грунта. Землю они добывали под покровом ночи, а затем реализовали предприятию, специализирующемуся на выращивании плодовых и овощных культур, а также частникам. Предварительный ущерб составил более 1,6 млн руб.

Обыски одновременно прошли по месту нахождения организатора нелегального бизнеса, субподрядчика и непосредственного исполнителя, отвечавшего за погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку земли. Все трое имеют статус индивидуальных предпринимателей. У них изъяты бухгалтерская документация, договоры о поставках, счета-фактуры и сотовые телефоны.

