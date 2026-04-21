Глава Удмуртии: давать налоговые льготы за переводы на СВО неэтично

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал неэтичным предложения бизнеса о налоговых послаблениях за переводы на спецоперацию. «Это должно быть искренне, от сердца»,— отметил глава республики на сессии Госсовета региона.

«Говорить бизнесу о том, что дайте нам послабления по налогам на такую-то сумму, потому что мы отправляем “туда”, я считаю неэтичным. Я не в претензионном формате. Давайте будем честны: в Удмуртии по отношению к бизнесу экстралояльные условия абсолютно ко всем. Возможности для развития есть»,— сказал он.

Александр Бречалов отверг возможность таких льгот для бизнеса, напомнив, что этот вопрос обсуждался на региональном и федеральном уровнях. «Как только появляются какие-либо льготы, сразу появляется желание сконструировать с ними “чуть больше”, чем объем поддержки»,— резюмировал глава региона.