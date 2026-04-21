Поезд Самара — Адлер задержан из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА на станции Персиановка, которое произошло 20 апреля, в настоящее время с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда. В их числе — поезд № 418 Самара — Адлер.

В настоящее время пассажирам обеспечена погрузка питания. Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

