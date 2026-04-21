Депутат Ильинской думы планирует избраться в Госдуму РФ

Депутат думы Ильинского округа, член генсовета «Единой России» Денис Катаев примет участие в праймериз для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы РФ. Как сообщает реготделение партии, господин Катаев подал документы для участия в предварительном голосовании по Единому Федеральному избирательному округу на территории Пермского края.

Денис Катаев — участник второй Чеченской кампании. В 2023 году ушел на СВО, был ранен. В 2024 году избран депутат думы Ильинского, позже вошел в генсовет партии «Единая Россия». В настоящее время господин Катаев работает педагогом в Ильинском центре дополнительного образования.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.