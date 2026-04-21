Академик РАН Валентин Иевлев умер в Воронеже на 88-м году

В воскресенье, 19 апреля, на 88-м году ушел из жизни академик РАН, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой материаловедения и индустрии наносистем химического факультета Воронежского государственного университета Валентин Иевлев, сообщили в пресс-службе вуза.

«Это был человек удивительной внутренней гармонии, целеустремленности и порядочности. Светлая память о Валентине Михайловиче всегда будет с нами»,— выразили соболезнования коллеги ученого.

Валентин Иевлев родился 1 декабря 1938 года в селе Пригородки Усманского района, тогда входившего в состав Воронежской, а сейчас — Липецкой области. В 1961-м окончил физический факультет ВГУ, после чего не прерывал связь с вузом. В Воронежском политехническом институте (сейчас — ВГТУ) прошел путь от аспиранта кафедры физики металлов до заведующего кафедрой физики (1979–2004 годы) и проректора по научной работе (1983-2003 годы). С 2004 года являлся главным научным сотрудником региональной научно-исследовательской лаборатории электронной микроскопии и электронографии ВГТУ, профессором кафедры физики твердого тела, а с 2008-го — основателем и завкафедрой материаловедения и индустрии наносистем ВГУ. С 2004 года Валентин Иевлев был главным научным сотрудником Института физико-химических проблем керамических материалов РАН, с 2013-го —завкафедрой междисциплинарного материаловедения факультета наук о материалах Московского государственного университета имени Ломоносова.

В рамках признанной научной школы лауреата Золотого фонда Воронежской области Валентина Иевлева подготовлены пять докторов наук и 34 кандидата наук. Звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» было присвоено ему в 1991 году. В 1999-м Валентин Иевлев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2024-м — почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Денис Данилов