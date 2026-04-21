В Челябинскую область запретили ввоз 280 тонн мороженого

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками на пунктах пропуска «Бугристое» и «Николаевка» запретили ввоз 279,3 т мороженого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 13 по 19 апреля в область не пропустили 12 машин, перевозивших 279,3 т мороженого и йогуртового стабилизатора из Казахстана. При проверке выяснилось, что в сертификатах указаны неполные данные о производственной площадке — это не позволяет проследить продукцию. Кроме того, к ввозу в страну запретили 1,7 тыс. пчелопакетов узбекского происхождения из-за нарушений в сопроводительных документах.

Виталина Ярховска