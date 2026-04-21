Четвертый «Валдай» для Саратовской области готовят к отправке

Четвертое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» готовят к отправке в Саратовскую область. В конце апреля — начале мая судно «Саратов – Политрук Клочков» пройдет ходовые испытания, после чего будет направлено с завода заказчику, сообщил Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / volodin_saratov Фото: t.me / volodin_saratov

Третье судно «Саратов – Генерал Панфилов» доставили из Нижнего Новгорода в Балаково в декабре 2025 года. На заводе также ведется строительство пятого «Валдая» для региона — «Саратов – Летчик Талалихин».

В 2025 году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области после 30-летнего перерыва возобновились пассажирские речные перевозки. Приобрели пять «Валдаев». Два из них — «Саратов – Юрий Гагарин» и «Саратов – Петр Столыпин» — за навигацию 2025 года перевезли около 28 тыс. пассажиров на линии Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково.

Первый рейс трех «Валдаев» в навигацию 2026 года запланирован на 8 мая.

Нина Шевченко