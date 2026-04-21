Трансплантация рук стала доступна россиянам по ОМС

В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России добавили трансплантацию верхних конечностей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ правительства.

В 2025 году в стране было проведено почти 4 тыс. трансплантаций органов, включая 522 операции по трансплантации сердца, уточняет агентство. С 2026 года россиянам по ОМС стали доступны еще 15 сложных операций, в том числе трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы.