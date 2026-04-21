В Швейцарии продали виллу, где встречались Горбачев и Рейган

В Швейцарии продали виллу Fleur d'Eau, расположенную под Женевой. В этом доме в 1985 году прошла первая встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ риелторской компании.

Виллу площадью 993 кв. м продали за 12,363 млн швейцарских франков. При этом аукционный дом Concierge Auction, который проводил торги, изначально оценил лот в 23 млн франков. Здание, насчитывающее 26 комнат, построено в 1867 году. Вилла имеет прямой доступ к Женевскому озеру, из ее окон виден Монблан, а к зданию примыкает ландшафтный парк со скульптурами, площадь которого превышает 3,2 тыс. кв. м.

Первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана состоялась 19 ноября 1985 года на саммите по ядерному разоружению. По ее итогам главы двух государств выпустили совместное заявление о недопустимости вооруженного конфликта между США и СССР.

Михаил Горбачев писал в книге «Жизнь и реформы», что его знакомство с Рональдом Рейганом произошло «естественно и непринужденно». «Со стороны кое-кому даже показалось, что мы сразу заговорили на каком-то понятном обоим языке, английском или эсперанто... наш разговор с Рональдом Рейганом был интенсивным, содержательным, в отдельные моменты эмоциональным. Но что очень важно: откровенным и, чем лучше мы узнавали друг друга, — дружественным»,— рассказывал генсек ЦК КПСС.