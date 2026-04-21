Поступления налогов в бюджет Удмуртии от МСП в 2025 выросли на 16%

Поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Удмуртии увеличились с 2024-го по 2025 годы с 36,8 до 43,9 млрд руб. Об этом председатель правительства республики Роман Ефимов рассказал на сессии Госсовета региона.

В Удмуртии зарегистрировано 196 тыс. самозанятых и МСП. 48,5% занятого населения работает в этом или является предпринимателем. Каждый четвертый житель региона имеет свое дело.