Застройщика вантового моста в Челябинске обязали зарыбить реки

Ленинский районный суд Челябинска обязал АО «Конар», строившее вантовый велопешеходный мост через реку Миасс, выпустить в реки Обь-Иртышского бассейна рыб в качестве компенсационного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Челябинская природоохранная прокуратура установила, что «Конар» не исполнил закон по сохранению водных биоресурсов. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству согласовало строительство моста на улице Университетская набережная с условием компенсировать ущерб. Компания должна была выпустить в реки Обь-Иртышского бассейна 8 тыс. молодых сазанов либо 3,5 тыс. белых амуров. Однако после завершения работ в 2025 году организация этого не сделала. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать «Конар» выполнить условия. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Виталина Ярховска