Уфимец обвиняется в мошенничестве при взыскании судебных расходов

По результатам проверки прокуратуры Демского района Уфы в отношении 53-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что фигурант уголовного дела представил в суд подложные договоры на оказание ему юридических услуг, расписки об их оплате и акты выполненных работ. С 2021 по 2026 год на основании поддельных документов в его пользу суды взыскали более 250 тыс. руб.

Майя Иванова