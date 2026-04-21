Более 42 тысяч литров нелегального алкоголя выявили в Приволжье за март

Почти 42,27 тыс. литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции подготовили к уничтожению в Приволжском федеральном округе за март 2026 года. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росалкогольтабакконтроля.

По решению судов на уничтожение направлено 360 литров продукции, находящейся на хранении в специализированной организации.

В марте сотрудники ведомства провели пять внеплановых проверок и нашли 10 нарушений. Кроме того, за 33 надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами признаки нарушений выявили еще в 21 случае. Во время одного выездного обследования организацию не обнаружили по месту деятельности, в связи с чем заблокировали оборот более 930 литров алкоголя.

Помимо этого, за месяц межрегиональное управление приняло 165 решений о блокировке интернет-ресурсов с информацией о дистанционной продаже алкоголя и спиртосодержащей продукции.

