Семь участников ОПГ обвиняются в мошенничестве на территории Самары и Москвы

В зависимости от роли и степени участия семь участников преступного сообщества обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как уточняют в надзорном ведомстве, с декабря 2024 года по февраль 2025 года руководитель структурного подразделения преступного сообщества и шесть его участников в Самаре и в Москве под предлогом сохранения накоплений через перевод на «безопасный счет» незаконно получили деньги граждан. Пятерым пострадавшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 478 млн руб.

Во время предварительного расследования были изъяты и арестованы деньги в российской и иностранной валюте. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 41 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направят в Самарский районный суд г. Самары.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных участников преступного сообщества, в том числе его организатора.

Руфия Кутляева