«Молот» расстался с лучшим бомбардиром сезона

Нападающий Валерий Поляков покидает «Молот». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Игрок пополнил состав «Молота» в минувшее межсезонье. За пермский клуб 32-летний форвард провел 58 матчей, набрав 34 (9+25) балла за результативность, а также стал главным бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата. Отметим, что ранее сообщалось, что в следующем сезоне за Пермь не будут выступать защитник Кирилл Басистый.

В то же время были продлены контракты с рядом игроков. Руслан Галимзянов, Николай Глухов, Даниил Лапин, Виктор Пластинин, Никита Соколов и Николай Аверинбудут выступать за «Молот» в следующем сезоне.