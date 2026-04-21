Бывшая работница пермского оборонного завода проведет более 12 лет в колонии за госизмену

Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Перми, признанной виновной в государственной измене. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

В начале 2025 года сотрудники УФСБ установили, что бывший сотрудник пермского оборонного завода через интернет связалась с иностранными спецслужбами, которым передавала сведения о работе предприятия. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемая в ходе следствия и суда содержалась в СИЗО.

В сентябре 2025 года краевой суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы. Апелляционная инстанция снизила наказание на шесть месяцев.