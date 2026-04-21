Арзамасец отдал мошенникам 5,4 млн рублей

Житель Арзамаса заявил в полицию о хищении у него 5,4 млн руб. мошенническим способом. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские установили, что потерпевший получил сообщение о взломе его личного кабинета на портале госуслуг с указанием номеров, на которые требовалось позвонить для уточнений. По одному из них арзамасец дозвонился до «сотрудника Росфинмониторинга», который убедил передать все деньги представителю ведомства для их сохранности.

На следующий день около дома по улице Нижегородской потерпевший передал деньги, упакованные в полиэтиленовый пакет, незнакомцу.

Когда спустя время на связь никто не вышел, а телефоны «представителя Росфинмониторинга» оказались отключены, потерпевший понял, что его обманули.

В качестве одного из подозреваемых полицейские задержали 20-летнего жителя Казани, его роль в преступной схеме не уточняется. Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Галина Шамберина