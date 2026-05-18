«Невинномысск — стратегический узел новой экономики»

В 2025 году в экономику Невинномысска было привлечено более 31 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Это почти на 8% превысило плановые показатели. О том, почему инвесторы выбирают город в качестве площадки для реализации своих проектов, и о наиболее значимых из них — рассказывает глава Невинномысска Ставропольского края, Герой России Михаил Миненков.

Глава Невинномысска Ставропольского края, герой России Михаил Миненков

Глава Невинномысска Ставропольского края, герой России Михаил Миненков

— Михаил Анатольевич, в чем, на ваш взгляд, заключается ключевая инвестиционная привлекательность Невинномысска?

— Невинномысск — важнейший логистический хаб на Северном Кавказе. Городу повезло с географией: он стал связующим звеном между краевой столицей, агломерацией Кавминвод и Краснодарским краем. Здесь проходит федеральная трасса и железная дорога, в часовой доступности — два международных аэропорта. Это делает Невинномысск идеальным местом для логистики и торговли. Так, в настоящее время в городе строят логистические центры двух крупнейших маркетплейсов страны суммарно на 8,78 млрд руб. и более 6 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Невинномысск — промышленная столица Ставрополья. Здесь расположились 12 резидентов РИП (Региональный индустриальный парк) и 53 резидента ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития, статус присвоен в 2017 году). Если говорить в цифрах, за все время сумма освоенных инвестиций резидентами РИП составила 9,7 млрд руб., резидентами ТОСЭР — более 25,2 млрд руб.

Несмотря на негласный статус промышленной столицы, в Невинномысске реализуются проекты в нетипичных для города отраслях экономики. Так, например, здесь строятся первый в России тепличный комплекс по выращиванию бананов, завод по производству средств защиты растений, инфраструктура экопромышленного парка для обращения с вторичным сырьем. В городе находится один из прорывных проектов Ставрополья — торгово-логистический хаб, включающий около десяти производителей.

— Какой объем инвестиций привлечен в экономику Невинномысска по итогам прошлого года?

— Объем инвестиций в основной капитал составил 31,56 млрд руб., что на 7,78% больше установленного плана.

— Назовите наиболее значимые инвестпроекты, реализующиеся в Невинномысске. Кто главные инвесторы?

— Наиболее крупными инвесторами являются АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал «Невинномысская ГРЭС», ПАО «ЭЛ5-Энерго», а также резиденты РИП и ТОСЭР. В настоящее время продолжается реализация пяти масштабных инвестиционных проектов. Это строительство тепличного комплекса для выращивания бананов на закрытом грунте. Проект реализует ООО «ПлодоВитта». Общий объем инвестиций — 2,5 млрд руб., будет создано 57 рабочих мест.

ООО «Экологический цифровой оператор» реализует инвестпроект «Создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем» с общим объемом инвестиций 929,9 млн руб. и созданием семи рабочих мест. Кроме того, компания «Землякофф Фитоформация» вкладывает 605,8 млн руб. в строительство завода по производству средств защиты растений на территории Невинномысска. По итогу реализации проекта планируется создать 77 рабочих мест.

На территории города ведется строительство завода по производству газосиликатного блока. Инвестором выступает ООО «Невинномысский ГазоСиликатныйБлок». Общий объем инвестиций — 529,17 млн руб., будет создано 35 рабочих мест.

Еще 25 рабочих мест появится по факту реализации инвестиционного проекта «Организация производства по переработке вторичного алюминия на территории Ставропольского края». Инвестор — ООО «Алюсед» — вкладывает в проект 223,33 млн руб.

Дополнительно хочу отметить, что в прошлом году реализован проект ООО «Топдизель Сервис» на станции грузового технического обслуживания на территории города, с общим объемом инвестиций 47,1 млн руб. и созданием 23 рабочих мест. Кроме того, на территории Невинномысска ООО «НПП НефтеХимПром» реализован инвестиционный проект по строительству завода по производству нитрилотриметилфосфоновой кислоты.

В проект вложено 295 млн руб. инвестиций, создано 39 рабочих мест.

Невинномысск — промышленная столица Ставрополья

Невинномысск — промышленная столица Ставрополья

— Расскажите о реализации крупных логистических проектов резидентами ТОСЭР на территории Невинномысска?

— Одним из прорывных проектов Северо-Кавказского федерального округа является создание торгово-логистического хаба на территории города. В частности, в настоящее время реализуется масштабный проект «ОРЦ Невинномысск». Это логистический центр для X5 Retail Group. Его площадь составит 30 тыс. кв. м. Проект дал старт формированию логистического хаба уровня юга России. В хаб вошли три резидента ТОСЭР «Невинномысск»: ООО «ВБ Невинномысск», ООО «Озон Невинномысск» и ООО «Айдын Фрукт-Логистик».

ООО «ВБ Невинномысск» реализует инвестиционный проект по строительству промышленно-складского комплекса Wildberries стоимостью 5,28 млрд руб. и с созданием 5 тыс. рабочих мест. Первая и вторая очереди проекта уже запущены. Освоено 5,31 млрд руб. и создано 7181 рабочее место. ООО «Озон Невинномысск» реализует инвестиционный проект по созданию логистического комплекса компании OZON. Его стоимость — 3,5 млрд руб. Будет создано 1089 рабочих мест. Уже освоено 3,98 млрд руб. и создано 741 рабочее место.

ООО «Айдын Фрукт-Логистик» реализует инвестиционный проект по строительству плодохранилища мощностью 30 тыс. т и стоимостью 6,71 млрд руб. Там будет создано 150 рабочих мест. Уже освоено 4,99 млрд руб. и создано 19 рабочих мест. Кроме того, значительными логистическими мощностями на территории города обладают АО «МХК "ЕвроХим"», АО «Арнест» и ООО «Ставропольский бройлер». В ближайшее время начнет свою работу складской распределительный центр ООО «Посейдон».

— Какие еще крупные проекты планируются к реализации в ближайшее время?

— ООО «Оптово-распределительный центр Невинномысск 3» планирует построить в городе склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров. Объем инвестиций в проект составляет 300 млн руб. Кроме того, ООО «ВБ» планирует реализовать инвестиционный проект «Строительство сортировочного центра» с объемом инвестиций 500 млн руб. и созданием 1000 рабочих мест.

Отмечу, что в 2025 году было заключено дополнительное соглашение с ООО «ЕвроХим Северный Кавказ» по специальному инвестиционному контракту (СПИК), в рамках которого реализуется инвестиционный проект по внедрению технологии производства нитрата калия и хлорида аммония из хлорида калия и нитрата аммония путем двойной декомпозиции. Объем инвестиций по проекту увеличивается с 4,57 млрд руб. до 7,97 млрд руб. Также увеличен план по созданию рабочих мест: с 80 до 100.

Кроме того, проведено увеличение мощностей птицекомбината (РЦ5) филиала «Мясоптицекомбинат Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер» на 1,2 тыс. рабочих мест. В ближайшее время действующим резидентом ООО «Казьминский молочный комбинат» планируется строительство второго молочного завода в Невинномысске с объемом переработки до 450 тонн молока в сутки. Объем инвестиций в проект — 4 млрд руб. Также в 2025 году в городе был открыт цех по производству готовой еды. В первую очередь — на основе молочных продуктов: сырники, запеканки, блины и прочее. Объем инвестиций составил 200 млн руб.

Отмечу, что реализация столь масштабных инвестиционных проектов на территории Невинномысска стала возможной благодаря поддержке Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Беседовал Сергей Алексеев