Аэропорты Самары и Ульяновска закрывались на пять часов из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в самарском и ульяновском аэропорту ночью во вторник, 21 апреля. Об этом сообщает Росавиация.

Аэропорты Курумоч и Баратаевка временно приостанавливали работу с 2:21 до 7:09 (MSK+1). Ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА.

В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме. В Курумоче отменены рейсы в Москву и Анталью и задержан вылет самолетов в Екатеринбург и Шарм Эль Шейх. В Баратаевке отложено отправление рейса в Москву.

Ночью предприятие в Самарской области атаковали вражеские беспилотники. Силы ПВО сбили летательные аппараты. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов