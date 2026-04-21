Бывший замглавы администрации губернатора Прикамья примет участие в праймериз «Единой России»

Бывший замглавы администрации губернатора Пермского края, замгендиректора по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ) Константин Лызов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания. Как сообщает реготделение партии, господин Лызов подал документы для участия в праймериз по региональной группе «Добрянская №26» (одномандатный избирательный округ №26). В настоящее время избранным депутатом по этому округу является бывший глава краевого минприроды Дмитрий Килейко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Лызов (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Константин Лызов (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Лызов занимал должность главы Добрянки с 2011-го по начало 2023 года. В январе 2023-го он перешел на работу в администрацию губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. В феврале 2025 года уволился из администрации губернатора и трудоустроился в ПФПГ.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.