На мэрию Оренбурга подали в суд из-за стай бездомных собак на улицах

Прокуратура потребовала от мэрии Оренбурга организовать отлов безнадзорных животных. Контрольный орган обратился с иском в суд, и он удовлетворил требования. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ранее местные СМИ сообщили о крупных стаях бездомных собак во дворах жилых домов и у социальных объектов. Прокуратура провела проверку, и информация подтвердилась. Установлено, что чиновники не организовали в Оренбурге отлов безнадзорных животных.

В связи с этим контрольный орган обратился в суд, который поддержал позицию надзорного ведомства. Мэрия пыталась оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила постановление в силе.

Георгий Портнов