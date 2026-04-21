Автор поста с оскорблениями об охранника бара в Ижевске заплатит 50 тысяч рублей

Житель Ижевска заплатит 50 тыс. руб. после оскорблений охранника местного лаундж-бара на своей странице во «ВКонтакте» и на портале «2ГИС». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как установил Ленинский райсуд Ижевска, оскорбительный пост с нецензурными выражениями в соцсети набрал 461 сердечко, 160 комментариев и 108 репостов. Его ответчик разместил в ноябре 2024 года. В сентябре 2025-го и в феврале 2026 года появились оскорбительные отзывы на «2ГИС».

Работодатель в суде характеризовал охранника как «добропорядочного человека и исполнительного работника», не замеченного в нарушениях трудовой дисциплины, хамстве к посетителям или употреблении наркотиков и алкоголя.

Суд пришел к выводу, что пост и отзывы направлены на то, чтобы оскорбить и опорочить охранника в глазах других. Судебная инстанция взыскала с ответчика 50 тыс. руб. компенсации морального вреда.