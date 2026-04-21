22 и 24 апреля в Уфе перекроют проезд по улицам в историческом центре

22 апреля с 7:00 до 13:00 и 24 апреля с 7:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Карла Маркса от Тукаева до Заки Валиди, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

24 апреля с 7:00 до 20:00 будет закрыта парковка вблизи Башкирского государственного академического театра драмы.

Как пояснили в мэрии Уфы, ограничения связаны с проведением чемпионата МВД России среди образовательных организаций по регби и мероприятий к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Олег Вахитов