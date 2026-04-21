Главе СКР доложат о непригодных дорогах в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклады по уголовным делам о некачественных дорогах в селах республики.

Жители Кармаскалинского района в комментариях в аккаунте приемной главы СКР во «ВКонтакте» пожаловались, что долгое время дорога между деревнями Никитино и Адзитарово находится в непригодном состоянии: нет асфальта, на полотне образовались многочисленные ямы и колеи. По ней затруднен проезд транспорта, в том числе экстренных служб. Кроме того, в деревне Никитино нет объектов социальной инфраструктуры, не организовано движение общественного и школьного транспорта. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Также Александру Бастрыкину написали во «ВКонтакте» жители деревни Ракитовки. Они сообщили, что на протяжении двух лет дорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: на ней тоже нет асфальта, на грунтовом полотне во время дождей образуются многочисленные ямы и колеи, грейдирование дороги не помогло улучшить ситуацию.

Как сообщает информационный центр главы СКР, по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Майя Иванова