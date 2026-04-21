Toyota Camry стала самой продаваемой иномаркой на Северном Кавказе в I квартале

Доля седана Toyota Camry в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в СевероКавказском федеральном округе в I квартале 2026 года составила 5,8%, что достаточно для третьего места в рейтинге самых популярных моделей в регионе, пишет РБК Кавказ со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В СКФО первое место по доле рынка в январе–марте 2026 года заняла Lada Granta с результатом 20,2% от всех новых легковых продаж. Вторую строчку удерживает Lada Vesta, ее доля составила 9,5%. Toyota Camry, таким образом, стала самым массовым зарубежным брендом в топ3 округа, обойдя по популярности китайские и другие российские модели.

На федеральном уровне картина выглядит иначе. По итогам I квартала 2026 года лидером рынка в России снова стала Lada Granta: ее доля составила 9,3%, а продажи достигли 24,7 тыс. единиц, что на 21,8% меньше, чем годом ранее. Вторую строчку рейтинга занимает модель Tenet T7 с долей 5,4% (14,3 тыс. реализованных машин), на третьем месте — кроссовер Haval Jolion, также с долей 5,4% и объемом 14,2 тыс. единиц продаж.

Toyota Camry в целом по России показала более скромный результат, чем в СКФО, но все равно входит в число востребованных моделей. По данным «Автостата», в I квартале 2026 года в России продали 1264 таких седанов, что на 38% больше, чем в январе–марте 2025го. Общий объем продаж автомобилей Toyota в РФ за три месяца вырос более чем вдвое — до 6914 единиц, тогда как годом ранее было реализовано 3283 машины.

За первые три месяца 2026 года в округе было продано 10,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% меньше, чем в I квартале 2025го, когда показатель составлял 13 тыс. единиц. Такое падение связано одновременно с общим спадом спроса и структурными изменениями в модельном ряде: растет популярность китайских моделей и Toyota, тогда как Lada снижает свои относительные позиции во многих регионах.

Lada Granta остается лидером продаж почти во всех федеральных округах России, за исключением Дальневосточного, Сибирского и СевероЗападного, где в топ3 чаще входят другие модели. В СКФО Granta, как и в целом по стране, доминирует по объему реализации, однако в местном разрезе доля Toyota Camry выделяется как заметный тренд на рост именно японского бизнесседана. В I квартале 2026 года в СКФО продажи Toyota Camry выросли на 50,6% по сравнению с январем–мартом 2025го: с 400 до 600 реализованных машин. Это один из самых высоких приростов по отдельной модели в регионе.

Станислав Маслаков