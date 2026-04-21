В Ижевске впервые вынесли предостережения из-за вывесок на иностранном языке

В Ижевске впервые выписали предостережения из-за вывесок на иностранном языке. Под санкции могут попасть 15 торговых точек города. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 1 марта в России действует закон, предусматривающий, что информация для публичного ознакомления должна быть выполнена на русском языке (№168-ФЗ). Это касается вывесок, указателей, табличек и другой информации. В числе исключений — зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.

За нарушение законодательства о рекламе (14.3 КоАП) для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 100 до 500 тыс. руб. За нарушение законодательства о защите прав потребителей (14.8 КоАП) — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.