Несколько рейсов Azur Air на Пхукет задержали по техническим причинам

Пять рейсов Azur Air из Пхукета в Красноярск, Москву (Внуково), Новосибирск и обратно задержаны по техническим причинам из-за позднего прибытия воздушных судов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Прокуратура сообщила, что проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, а также защиты прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейсов.