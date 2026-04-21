Техдиректора Новокуйбышевской ТЭЦ осудили за нерабочую систему воздушной тревоги

Технический директор, главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 признан виновным в невыполнении требований гражданской обороны (ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ). Он оштрафован на пять тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Ранее прокуратура проверила ТЭЦ-1 на соблюдение законодательства о гражданской обороне, промышленной безопасности и антитеррористической защищенности, включая защиту от диверсий и атак беспилотников. Контрольный орган установил, что 27 марта 2026 года на объекте не сработал сигнал оповещения персонала «Внимание всем» об объявлении воздушной опасности.

В связи с этим в отношении технического директора ТЭЦ-1 возбудили административное дело. Суд признал сотрудника виновным и отклонил ходатайство защиты о замене штрафа на предупреждение и признании правонарушения малозначительным.

