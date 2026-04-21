Группировка «Боко Харам» потребовала от властей Нигерии выкуп за 400 женщин и детей

Боевики террористической группировки «Боко Харам» требуют от правительства Нигерии выкуп в размере 5 млрд нигерийских найров, что составляет более $3,6 млн. В случае невыплаты они угрожают убийством 416 женщин и детей, удерживаемых в заложниках, сообщает Nairametrics

Ультиматум был объявлен и распространен через местные СМИ 19 апреля. На выполнение требований боевики отвели 72 часа. Повторных сообщений они делать не планируют. После истечения срока ультиматума женщин и детей «переместят в другие места и их больше никто и никогда не увидит», отмечается в сообщении группировки.

Заложники, о которых идет речь, были захвачены 4 марта этого года в нигерийском штате Борно во время нападения боевиков на военную базу.

Влад Никифоров