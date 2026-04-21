После вмешательства прокурора управляющая компания выплатила долг по зарплате

В Уфе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в ООО «Управляющая компания Центр-МКД», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы установила, что организация задолжала пяти работникам зарплату с декабря 2024 года по март 2025 года. Общая сумма долга составила более 250 тыс. руб. При этом четверо сотрудников работали без оформления договора.

По постановлению прокурора руководитель компании оштрафован за уклонение от оформления трудового договора (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) на 40 тыс. руб., в его адрес внесено представление.

Также прокуратура через суд установила факт трудовых отношений и взыскала задолженность по зарплате.

Майя Иванова