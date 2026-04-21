За пять лет объем выработки электроэнергии в Башкирии вырос на 5,8%

В Башкирии за пять лет объем выработки электроэнергии вырос на 5,8%, а потребления — на 4,6%. По величине установленной мощности электростанций республика находится на пятом месте в Приволжском федеральном округе, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

В этом году и перспективном трехлетнем периоде планируется построить новые подстанции напряжения 110 киловольт в Уфе и Стерлитамаке, ввести три новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в рамках федеральной программы «Развитие энергетики», содействовать компании «КРИО-НИКА» в получении мер государственной поддержки при реализации проекта строительства комплекса по сжижению природного газа.

По словам исполняющего обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций региона Тимура Герасимова, в республике действуют 36 электростанций суммарной установленной мощностью более 5,6 гигаватта: 21 тепловая электростанция, четыре гидроэлектростанции, одна ветряная электростанция, десять солнечных электростанций. Электроэнергию преимущественно вырабатывают на теплоэлектростанциях, на долю которых приходится более 94% установленной генерирующей мощности в Башкирии. Объем электроэнергии, выработанной объектами генерации энергосистемы региона в 2025 году, составил 28,21 млрд кВт/ч, отметил Тимур Герасимов.

В прошлом году введены несколько крупных объектов энергетики. Так, в мае заработала подстанция «Инорс», предназначенная для электроснабжения жилой застройки и детского образовательного центра в Калининском районе Уфы. В октябре в рамках Российского энергетического форума ввели подстанцию «Алаторка», обеспечивающую электроснабжение мест массовой жилищной застройки в Иглинском районе.

В этом году планируют запустить подстанцию «Алга», которая обеспечит электроэнергией резидентов особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. Одновременно реконструируются подстанции «Романовка», «Нагаево» и «Кармаскалы».

На сегодня в республике расположены 72 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). В прошлом году построено семь новых станций. Общий объем поддержки из федерального и республиканского бюджета составил 252 млн руб.

