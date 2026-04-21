В МИД Норвегии рассказали о переговорах Трампа с Палестиной по будущему Газы

Созданный Дональдом Трампом Совет мира ведет негласные консультации с международными партнерами, включая Евросоюз и Палестинскую автономию, для стабилизации ситуации в Газе и подготовки к послевоенному устройству региона. Об этом в интервью изданию Politico сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

По словам министра, сейчас идет процесс «наведения мостов» между американским «Советом мира» и опытными международными институтами. Это позволяет наладить взаимодействие с Национальным комитетом по управлению Газой (NCAG) — технократическим органом, контролирующим ситуацию «на земле».

Господин Эйде сказал, что хотя администрация Трампа официально держит руководство Палестинской автономии (ПА) на расстоянии от своих планов по управлению Газой, диалог за кулисами стал конструктивнее. Пока глава дипломатии ЕС Кая Каллас принимала премьер-министра ПА Мухаммеда Мустафу в Брюсселе в качестве почетного гостя, там же присутствовал и спецпредставитель Трампа по Газе Николай Младенов.

«Премьер-министр Палестинской автономии сообщил мне, что переговоры с США продвигаются намного лучше и что существует практическое сотрудничество», — цитирует издание господина Эйде. Он добавил, что план Дональда Трампа по управлению Газой предусматривает долгосрочное участие Палестинской автономии после проведения реформ.

Также глава МИД Норвегии подчеркнул, что полное разоружение ХАМАС затягивается из-за нехватки полиции и международных стабилизационных сил — создание этих структур было обещано президентом США в его «плане из 20 пунктов» по урегулированию в Газе.

