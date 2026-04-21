СвЖД начала подготовку электричек к летнему сезону

Свердловская магистраль начала подготовку парка пригородных поездов к сезону массовых летних перевозок, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

К лету планируется подготовить 245 секций моторвагонного подвижного состава — среди них поезда «Финист», «Ласточка», электропоезда серий ЭП2ДМ, ЭД, ЭТ и рельсовые автобусы, а также 73 пассажирских вагона. Техобслуживание и ремонт проходят в депо Пермь-2, Нижний Тагил и Свердловск.

Особое внимание будет уделено диагностике силового оборудования, колесных пар, автосцепных устройств, работе компрессорных установок, обеспечивающих надежную работу тормозной системы и плавность хода. Специалисты также проверят оборудование в салонах, системы вентиляции и обеззараживания воздуха, работу громкой связи и освещения. Климатические установки переводятся в летний режим работы.

В салонах проводится генеральная уборка с применением парогенераторов и специальных средств химчистки. Специалисты заменят сломанные и поврежденные элементы интерьера, а также покрасят ступени и поручни на входах, скосы и крыши вагонов, обновят наружные флуоресцентные полосы.

Ирина Пичурина