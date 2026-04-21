Ростовскую область атаковали свыше 40 БПЛА

В ночь на 21 апреля Ростовская область пережила очередную массированную воздушную атаку, направленную на крупнейшие промышленные и транспортные узлы региона. В своем Telegramканале губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили и уничтожили более четырех десятков беспилотных летательных аппаратов непосредственно в городе Таганрог и в 11 районах области.

В списке пораженных территорий числятся РодионовоНесветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы. По данным управления главы региона, жертв среди гражданских нет, однако не обошлось без разрушений на земле.

В Аксайском районе обломки сбитых БПЛА упали в поселке Реконструктор, где повреждено остекление двух жилых домов и частично разрушена кровля. Спасатели и местные власти уже начали оценку ущерба и организовали подготовку к восстановительным работам. Власти региона пообещали оперативно оказать помощь пострадавшим домовладельцам в устранении последствий атаки, включая ремонт кровли и окон.

Отдельный эпизод коснулся железнодорожной инфраструктуры в районе поселка Персиановский Октябрьского (сельского) района. Падение обломков БПЛА вызвало нарушение работы контактной сети, что привело к временной приостановке движения поездов. В северном направлении в районе железнодорожной станции Новочеркасск остановили три поезда, в южном направлении в районе станции Каменоломни — четыре поезда. В течение нескольких часов специалисты железнодорожных служб и энергетики восстановили питание контактной сети, после чего движение поездов в обоих направлениях было возобновлено.

Станислав Маслаков