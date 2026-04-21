В Прикамье раскрыта серия тяжких преступлений, совершенных более десяти лет назад

СУ СКР по Пермскому краю предъявило 50-летнему жителю Пермского округа обвинение в совершении трех преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также в разбойном нападении с применением предмета, используемого в качестве оружия. Преступления были совершены в 2014–2015 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2014 года в Мотовилихинском районе Перми неизвестный, находясь на улице и угрожая ножом, потребовал у женщины передать ему деньги. Потерпевшая заявила, что не имеет денег. После этого фигурант надругался над ней и скрылся с места происшествия. В январе 2015 года в Индустриальном районе Перми преступник проследовал за несовершеннолетней в квартиру, где она проживала. Убедившись, что в жилище кроме нее никого нет, злоумышленник совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и скрылся. В июле 2015 года на территории Егошихинского кладбища в Свердловском районе Перми мужчина, высказывая угрозы убийством, надругался над женщиной и покинул место происшествия.

Анализ преступлений и проведенные экспертизы установили, что ко всем преступлениям причастен один и тот же человек. Уголовные дела были соединены в одном производстве, объем которого превысил сто томов.

Несмотря на то что на первоначальном этапе раскрыть преступления не удалось, работа следователей-криминалистов регионального управления СКР, оперативников ГУ МВД России по Пермскому краю позволила установить личность фигуранта в апреле 2026 года. Им оказался местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за убийства. Мужчина был задержан.

По ходатайству следователя СК России обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-генетической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.