Еврокомиссия планирует увеличить военные расходы в новом бюджете ЕС до €131 млрд

Еврокомиссия намерена запросить на оборонные расходы на 2028–2034 годы как минимум €131 млрд. Об этом заявил Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он подчеркнул, что эта сумма не подлежит обсуждению.

«Я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами, недопустимы никакие размены, никакие компромиссы»,— заявил господин Кубилюс (цитата по ТАСС).

В прошлом бюджете ЕС (2021–2027) не было прямой расходной статьи на закупку оружия. Однако у Евросоюза есть внебюджетный «Европейский фонд мира», который предполагал возможность военных расходов объединения. Таким образом, пишет агентство, в предыдущем бюджетном периоде было заложено лишь €13 млрд, который Брюссель потратил уже в 2023 году на военную помощь Украине.