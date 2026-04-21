Родителей школьника из Сургута накажут из-за оскорбления им учителей в интернете

Родителей учащегося одной из школ Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) ждет наказание из-за оскорбления сыном учителей в TikTok, сообщил руководитель местного молодежного центра «Формат» Владислав Брылеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, к местной кибердружине обратились почти все школы Сургута — одного из создателей таких видео удалось найти. Ему еще нет 14 лет, поэтому в отношении родителей возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к социальной группе). Будут поданы гражданские иски для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

В TikTok появился новый тренд, для которого школьники берут фотографии учителей, которые им не нравятся, накладывают «забавную» музыку и оскорбляют их. По словам Владислава Брылеева, такие ролики сделали ученики почти всех школ Сургута. Распространение тренда он связал с украинским влиянием. «Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать ситуацию, а наши школьники активно в это вовлекаются и очень сильно этому рады»,— рассказал господин Брылеев.

Молодежный центр «Формат» занимается проведением лекций и тренингов по кибербезопасности и цифровой гигиене среди детей.

Ирина Пичурина