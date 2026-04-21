Челябинца будут судить за ДТП, в котором пострадал младенец

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности травмирование младенца (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 5 августа 2025 года горожанин на автомобиле Nissan Qashqai двигался по Новоградскому проспекту от поселка Пригородный к улице Петра Столыпина. Он не уступил дорогу попутной машине Hyundai Sonata, выехал на четвертую полосу и затормозил. Транспортные средства столкнулись. Младенец, находившийся в салоне второго автомобиля, получил травму головы, в том числе перелом свода черепа и ушиб головного мозга легкой степени.

Родители ребенка заявили гражданский иск на сумму 1 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска