Четыре человека погибли на пожаре в Нижегородской области

В Дальнеконстантиновском округе четыре человека погибли при пожаре вечером 20 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар случился в многоквартирном доме на улице Ленина в поселке Нижегородец. Площадь возгорания в двух квартирах составила 80 кв. м. Из дома эвакуировали 14 человек.

Личности погибших устанавливаются. Для установления причин смерти потерпевших и причин возгорания назначены экспертизы.

