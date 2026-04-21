В Ростовской области в I квартале продажи нового жилья выросли на 20%

Продажи жилья в новостройках Ростовской области выросли на 20% в первом квартале 2026 года. Данные содержатся в аналитическом обзоре «Дом.РФ».

За январь–март застройщики реализовали 208 тыс. кв. м жилья, что превысило показатель аналогичного периода 2025 года. Поступления от сделок достигли 33 млрд руб., прибавив 38%.

Обзор «Дом.РФ» публикует ежемесячные и квартальные сводки по рынку первичного жилья на территории РФ. Он подтверждает общероссийский тренд: продажи новостроек по стране увеличились на 12% — до 5,6 млн кв. м, а поступления выросли на 16% и составили 1,2 трлн руб.

Рост на Дону опередил среднероссийский уровень. Застройщики отметили высокий спрос в начале года, особенно в январе. Тогда в Ростове-на-Дону продажи новостроек подскочили на 74% и достигли 70,9 тыс. кв. м. Город занял 13-е место среди мегаполисов по приросту объемов.

Краснодарский край лидирует по динамике: там реализовали 276 тыс. кв. м (+53%). Ленинградская область вышла на второе место с 227 тыс. кв. м (+48%), Башкортостан — третье с 142 тыс. кв. м (+41%). Ростовская область вошла в топ-10 регионов по этому показателю.

Эксперты связывают подъем с несколькими факторами. Во-первых, сохраняющийся льготный ипотечный спрос подогрел рынок после завершения ключевых программ 2025 года. Во-вторых, региональные застройщики активизировали запуск новых проектов: в марте ввели 136 тыс. кв. м, а общий объем строящегося жилья поднял область на 8-е место в РФ.

Рынок остается устойчивым, несмотря на высокие ставки. В январе по России застройщики продали 2,4 млн кв. м на 495 млрд руб. — рекорд для первого месяца года. Однако в феврале–марте темпы замедлились из-за сворачивания субсидий.

В январе чистая прибыль корпорации «Дом.РФ» выросла на 115% — до 8,9 млрд руб., ROE достигла 22,1%. За два месяца прибыль удвоилась до 18,4 млрд руб. при ROE 23,7%. Прогноз на год — 104 млрд руб. прибыли.

