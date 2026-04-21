В Курганской области ввели особый противопожарный режим

С 20 апреля на территории Курганской области действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В это время в регионе запрещено сжигать мусор и сухую растительность, разводить костры и пользоваться открытым огнем. Кроме того, при сухой, жаркой и ветреной погоде либо при объявлении штормового предупреждения нельзя топить печи и котельные без искрогасителей или других подобных устройств.

Как сообщает губернатор Вадим Шумков, такое решение приняли из-за появления первых лесных пожаров, в том числе возникших в результате поджога. С 22 апреля вводится запрет на посещение лесов.

Виталина Ярховска