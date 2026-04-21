Спикера думы муниципалитета в Приморье обвинили в мошенничестве с орехами

В Приморье «жителя поселка Кавалерово» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест. Прокуратура намерена настаивать на заключении обвиняемого под стражу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре не называют имя обвиняемого в мошенничестве, но по данным VL.ru, речь идет о Викторе Цое, спикере думы Кавалеровского муниципального округа.

«По данным следствия, в 2024–2025 годах житель поселка Кавалерово под предлогом экспорта кедрового ореха получил от иностранного гражданина 7,5 млн руб. Обвиняемый создавал видимость реализации продукции и подготовки фитосанитарных и таможенных документов, однако денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— указано в сообщении прокуратуры.

Виктор Цой, согласно данным на сайте думы, возглавляет представительный орган с мая 2022 года. В период с августа 2024-го по март 2025 года он участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца.

Алексей Чернышев, Владивосток